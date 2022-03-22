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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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عاجل.. واشنطن: عقوبات مرتقبة ضد أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما الروسي

عاجل.. واشنطن: عقوبات مرتقبة ضد أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما الروسي
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما الروسي.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت “تهديدا وجوديا”.

وقال بيسكوف “لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية، مضيفا “لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا”.

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