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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي ضاعفت من تناول أدوية التوتر بين الشباب

دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي ضاعفت من تناول أدوية التوتر بين الشباب
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تواصل- فريق التحرير:

في ظل التقنيات السريعة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي من تطبيقات حديثة ، أظهرت دراسة حديثة أن وصف الأدوية المضادة للتوتر تضاعف خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيانات نشرتها صحيفة التليغراف، فإن عدد الوصفات الطبية ارتفع من 24.9 لكل 1000 شخص إلى 43.6 لكل 1000 شخص بين عامي 2003 و2018.

وأوضحت الدراسة أن الزيادة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، قد تكون مدفوعة بزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوهت أن هناك زيادات كبيرة في استخدام هذه الأدوية بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، في حين كانت النساء بشكل عام أكثر احتمالاً مرتين من الرجال لتناول الأدوية.

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