الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في أكبر قبة بلا أعمدة.. جدارية تحكي قصة حياكة كسوة الكعبة المشرفة

في أكبر قبة بلا أعمدة.. جدارية تحكي قصة حياكة كسوة الكعبة المشرفة
0

تواصل – فريق التحرير:

يتيح جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الفرصة للرواد المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة مع ناسجي الكسوة العاملين، بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتقديم كافة المعلومات عن ماهية الخيوط وتفاصيل حياكة كسوة الكعبة المشرفة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن الجناح يعرض جدارية توضح مراحل صناعة الكسوة ولوحات جمالية بأحجام مختلفة للخط المستخدم في الآيات القرآنية على كسوة الكعبة، وكذلك قطع تحاكي ما تحت الحزام من المذهبات بخط الثلث وقطعة تحاكي القناديل بخط الثلث وقطعة قديمة من كسوة الكعبة المشرفة.

كما تعرض الشاشات الإلكترونية عروض وأفلام مرئية عن خطوات صناعة ثوب الكعبة المشرفة والجهود التي تقدمها الدولة – حفظها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ويؤدي خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم شقدار الذي يعمل لأكثر من 44 عاماً في تعليم الخط العربي وفنونه ومهامه المتمثلة في شرح أنواع الخطط وتكوينها على كسوة الكعبة المشرفة.

كما يقوم الخطاط بكتابة العبارات والأسماء على قصاصات مخصصة وسط تفاعل وشكر بالغ من رواد معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة.

مواد ذات صلة

شؤون الحرمين تحدد صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين

شؤون الحرمين تحدد صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين

لتفادي ضياعهم في الازدحام.. “شؤون الحرمين” تُفعل برنامج “طفلك معنا بأمان”

لتفادي ضياعهم في الازدحام.. “شؤون الحرمين” تُفعل برنامج “طفلك معنا بأمان”

على مدار الساعة.. 32 شيخًا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام

على مدار الساعة.. 32 شيخًا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام

تدشين البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام

تدشين البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>