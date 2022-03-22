في أكبر قبة بلا أعمدة.. جدارية تحكي قصة حياكة كسوة الكعبة المشرفة

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يتيح جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الفرصة للرواد المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة مع ناسجي الكسوة العاملين، بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتقديم كافة المعلومات عن ماهية الخيوط وتفاصيل حياكة كسوة الكعبة المشرفة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن الجناح يعرض جدارية توضح مراحل صناعة الكسوة ولوحات جمالية بأحجام مختلفة للخط المستخدم في الآيات القرآنية على كسوة الكعبة، وكذلك قطع تحاكي ما تحت الحزام من المذهبات بخط الثلث وقطعة تحاكي القناديل بخط الثلث وقطعة قديمة من كسوة الكعبة المشرفة.

كما تعرض الشاشات الإلكترونية عروض وأفلام مرئية عن خطوات صناعة ثوب الكعبة المشرفة والجهود التي تقدمها الدولة – حفظها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ويؤدي خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم شقدار الذي يعمل لأكثر من 44 عاماً في تعليم الخط العربي وفنونه ومهامه المتمثلة في شرح أنواع الخطط وتكوينها على كسوة الكعبة المشرفة.

كما يقوم الخطاط بكتابة العبارات والأسماء على قصاصات مخصصة وسط تفاعل وشكر بالغ من رواد معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة.