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نائب وزير الدفاع يعلق على تخريج طلبة الكلية الجوية: لحمة وطنية تسطر كل يوم

نائب وزير الدفاع يعلق على تخريج طلبة الكلية الجوية: لحمة وطنية تسطر كل يوم
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تواصل – فريق التحرير:

علق سمو الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لحمة وطنية تسطّر كل يوم في وطننا الشامخ بقيادته وشعبه وجنوده البواسل”.

وأضاف “من دواعي الفخر والسرور تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية، برعاية كريمة من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم في ميادين العز والشرف، وليكونوا معًا مدافعين عن أرض الوطن”.

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