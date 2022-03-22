نائب وزير الدفاع يعلق على تخريج طلبة الكلية الجوية: لحمة وطنية تسطر كل يوم

تواصل – فريق التحرير:
علق سمو الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لحمة وطنية تسطّر كل يوم في وطننا الشامخ بقيادته وشعبه وجنوده البواسل”.
وأضاف “من دواعي الفخر والسرور تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية، برعاية كريمة من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم في ميادين العز والشرف، وليكونوا معًا مدافعين عن أرض الوطن”.
لحمة وطنية تسطّر كل يوم في وطننا الشامخ بقيادته وشعبه وجنوده البواسل، فمن دواعي الفخر والسرور تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية، برعاية كريمة من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم في ميادين العز والشرف، وليكونوا معًا مدافعين عن أرض الوطن🇸🇦pic.twitter.com/IIshstLuXC
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud)March 22, 2022