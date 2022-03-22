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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تعرف على ميزة مسح النص في تحديث أبل الجديد

تعرف على ميزة مسح النص في تحديث أبل الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن ميزة جديدة في تحديث 15.4 الجديد تتمثل في القدرة على مسح النص المطبوع أو المكتوب بخط اليد مباشرة في تطبيق الملاحظات.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في تحديث 15.4، أضافت أبل ميزة جديدة، وهي القدرة على مسح النص المطبوع أو المكتوب بخط اليد مباشرة في تطبيق الملاحظات وذلك على أجهزة آيفون و آيباد.

وأضاف: “كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق الملاحظات والنقر فوق رمز الكاميرا والنقر فوق مسح النص Scan Text ثم النقر فوق زر الإدراج Insert”.

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