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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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1100 زلزال يضرب جزيرة برتغالية خلال 48 ساعة

1100 زلزال يضرب جزيرة برتغالية خلال 48 ساعة
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تواصل ـ فريق التحرير:

ضرب نحو 1100 زلزال جزيرة بركانية في وسط المحيط الأطلسي خلال أقل من 48 ساعة، فيما وصف بـ “أزمة زلزالية”؛ من قبل الخبراء.

وكشف رئيس مركز النشاط الزلزالي، روي ماركيز؛ عن أن قوة الزلازل التي تراوحت شدتها بين 1.9 و3.3 درجة سُجلت في جزيرة ساو خورخي.

وأكد ماركيز أن الزلازل لم يتسبب في أي أضرار حتى الآن، وتم الإبلاغ عنها على امتداد الصدع البركاني لجزيرة ماناداس.

الزيادة المفاجئة في النشاط الزلزالي فسرها خبراء بنوبات الزلازل، التي سُجلت قبل ثوران بركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية.

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