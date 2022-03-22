اكتشاف إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا.. ماذا عن «بايدن»؟

تواصل- فريق التحرير:

قبل ساعات من الجولة الأوروبية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت “بساكي” إنه تم اكتشاف إصابتها أثناء بعد اختبار PCR أجرته استعدادا للسفر إلى أوروبا رفقة “بايدن”.

وأوضحت بساكي عبر “تويتر” أن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية، وقالت إنها ستلتزم توجيهات مركز السيطرة على الأمراض، وأنها لن ترافق الرئيس جو بايدن في رحلته الأوروبية.

وفي تغريدة أخرى أشارت بساكي إلى أنها عقدت اجتماعين “متباعدين اجتماعيا” مع بايدن يوم أمس، وأن ذلك اللقاء لا يُعد اتصالا وثيقا كما هو محدد في إرشادات مركز السيطرة، وقالت إن بايدن أجرى اختبارا وكانت نتيجته سلبية (غير مصاب).

وأضافت أنها عانت أعراضاً خفيفة فقط والفضل في ذلك يعود لتلقيها اللقاح، وقالت إنها تخطط للعودة إلى عملها في نهاية فترة العزل لمدة خمسة أيام، وبعد اختبار سلبي.