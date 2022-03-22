لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف بـ «شركة المراعي» في الرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، من حملة شهادات االبكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض.

المسميات الوظيفية:

– محلل أعمال (مبيعات)

( BUSINESS ANALYST)

– محقق حوادث (النقل والخدمات اللوجستية)

(ACCIDENT INVESTIGATOR)

– موظف موارد بشرية (شركات)

(HR OFFICER)

طريقة التقديم:

أوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة اضغط هنا