يحصل على «الدكتوراه» وعمره 83 عاما ..هذه قصته

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كشف الدكتور فتحي غانم، أحدث وأكبر باحث حصل على الدكتوراه في مصر – عمره 83 عاما- ، أنه بدأ رحلته البحثية عام 1940.

وأضاف غانم أنه يحب العلم، مؤكدا أن الهدف من أبحاثه ودراساته لم يكن بحثا عن ترقية أو مكانة في العمل، وإنما حبا خالصا للعلم فقط.

واختار غانم موضوع رسالته للدكتوراه حول “تحليل الأبعاد المالية لتحويل أندية كرة القدم لشركات مساهمة في ضوء المعايير ذات الصلة”، ليحصل من خلالها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

ويشير غانم إلى أن “والدتي كانت دائما توجهني بأن أعلّم الناس كما قامت ببذل الجهد لتعليمي، ولذلك قررت الاستكمال والحصول على الدرجات العلمية لكي أكون مؤهلا لذلك، وأن أقف موضع المعلم وأوجه الناس للعلم”.

ونصح غانم الشباب؛ قائلا: “اتجهوا للتعليم لأنه الخير للإنسان وللعقول، ولا يرتبط على الإطلاق بأي سن أو مكان أو زمان”.