عاجل.. روسيا : سنستخدم السلاح النووي في هذه الحالة

تواصل- وكالات:

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت “تهديدا وجوديا”.

وأضاف بيسكوف “لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية.

وتابع: لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا”.

وكانت كريستيان أمانبور مراسلة شبكة “سي إن إن” الدولية طلبت من المتحدث باسم الكرملين أن يوضح إذا كان “واثقًا” أو “مقتنعًا” بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي هو قريب جداً منه، لن يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا.