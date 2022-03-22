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دولة خلجية تلوّح بإسقاط الإقامة الذهبية في هذه الحالة

دولة خلجية تلوّح بإسقاط الإقامة الذهبية في هذه الحالة
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تواصل – فريق التحرير:

نوهت هيئة الإمارات للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى أن الإقامة الذهبية تسقط في حال تجاوز صاحبها البقاء خارج الإمارات أكثر من ستة أشهر.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه يستثنى من ذلك عدد من الحالات التي حددها القانون، ويسمح لها بالبقاء في الخارج أكثر من هذه الفترة، مع استمرارية صلاحية الإقامة حتى نهاية مدتها، وفقا لـ”الإمارات اليوم”.

وتابع بيان الهيئة، أنه استناداً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب في المادة (61)، يعتبر تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي لاغياً إذا تجاوزت مدة الإقامة خارج الدولة أكثر من ستة أشهر.

ويستثنى من أحكام المادة (61) سبع فئات، هي:

– زوجات المواطنين الأجنبيات

– العمالة المنزلية المساعدة المرافقة للمبتعثين من المواطنين للدراسة، والعمالة المنزلية المساعدة

– مرافقو المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج، والمرضى من الأجانب ومرافقوهم المسافرون أو المبتعثون للعلاج ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة، شريطة إبراز تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أو الشرطة

– العمالة المنزلية المساعدة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفوها الحاصلون على إقامات بالدولة

– الأجانب المبتعثون من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملون في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلون على إقامات سارية المفعول بالدولة

– الطلبة الذين يدرسون في إحدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة.

وتابعت الهيئة، أنه تلغى الإقامة الذهبية عن حاملها، في حالة عدم استمرارية استيفاء شروط منح الإقامة بالإضافة للأحكام العامة الواردة في القانون.

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