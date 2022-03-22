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بقيمة 100 مليون دينار.. «خمور ومخدرات» تستهدف دولة خليجية

بقيمة 100 مليون دينار.. «خمور ومخدرات» تستهدف دولة خليجية
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة عن حجم تجارة المواد المخدرة والخمور في البلاد، والتي قدرتها المصادر بـ 100 مليون دينار.

وكشفت المصادر أن إدارات وزارة الداخلية المختلفة ضبطت خلال عام 2021 ما قيمته 71 مليون دينار؛ عبارة عن كميات من المواد المخدرة المتنوعة وكميات من الخمور.

وكانت بعض الكميات المضبوطة خلال 2021 :

ـ 1705 كلغ من الحشيش

ـ 10 ملايين حبة مخدرة

ـ 190 كلغ من الشبو

ـ 223 كلغ من الكيميكال

ـ 29 كلغ من الهيرويين

ـ 1.5 كلغ من الأفيون

ـ 1.5 كلغ من الكوكايين

ـ 16 كلغ من القات

فيما كشفت المصادر أن الكميات التي لم تُضبط تقدر بـ 30 مليونا.

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