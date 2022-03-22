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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«تقويم التعليم» تحدد موعد اختبار التحصيلي للبنين

«تقويم التعليم» تحدد موعد اختبار التحصيلي للبنين
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد الاختبار التحصيلي للبنين، والذي من المقرر أن ينطلق يوم الأحد المقبل، بمشيئة الله.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن التسجيل في الاختبار التحصيلي للبنين سيفتح يوم الأحد القادم الموافق: 27-03-2022م، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وفي وقت سابق، أوضح الأستاذ عبدالله السلطان، والحاصل على ماجستير توجيه وإرشاد تربوي والمهتم باختبارات قياس والتوجيه التربوي، حل مشكلة رسالة “لا يوجد اختبار يناسب مؤهلاتك” أثناء التسجيل في اختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وقال السلطان، في تغريدة عبر تويتر: “طلاب و طالبات ثالث ثانوي، أثناء التسجيل في التحصيلي إذا ظهرت لك هذه الرسالة .. لا يوجد اختبار يناسب مؤهلاتك.. فتأكد بأن الصف الدراسي في حسابك في قياس هو ثالث ثانوي” .

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