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مفاجأة.. أوكرانيا تمنح جنديا روسيا مكافأة 10 آلاف دولار بسبب ما فعله

مفاجأة.. أوكرانيا تمنح جنديا روسيا مكافأة 10 آلاف دولار بسبب ما فعله
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تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، عن منح مكافأة 10 آلاف دولار لجندي روسي قرر تسليم نفسه ودبابته للجيش الأوكراني.

وكتب مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، فيكتور أندروسيف، تفاصيل القصة، على حسابه بموقع “فيسوك”، مرفقا المنشور بصورة للحادثة.

وقال المسؤول الأوكراني إن الجندي الروسي سيحصل الآن على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

وكان المنشور بعنوان “الروس يستسلمون”، وذكر فيه أنه كان يريد نشر فيديو للقصة لكن القوات الخاصة طلبت منه عدم فعل ذلك.

وذكر أن القوات الأوكرانية “تلقت مكالمة من رجل أشار إليه باسم “ميشا” (مصطلح يستخدمه الأوكرانيون عن الجنود الروس)، قبل أيام قليلة”.

وفي وقت لاحق، أكدت الأجهزة الأمنية أن العرض بالاستسلام حقيقي.

وبعدما تأكدت القوات الأوكرانية من أن الأمر ليس فخا، عبر طائرة مسيرّة، احتجزت القوات الخاصة الجندي، واتضح أنه الوحيد المتبقي من طاقم الدبابة، بينما هرب البقية.

وقال “ميشا”، بحسب المسؤول الأوكراني: “إنه لم يتبق طعام تقريبا، والقيادة العسكرية فوضوية وغائبة عمليا، والإحباط هائل”.

هذا ولم يمكن التحقق من هذه الرواية من مصدر مستقل، للتأكد من حقيقتها، أم أنها ضمن الدعاية المضادة في الحرب.

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