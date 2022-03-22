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لحظة مقتل فلسطيني على يد مستوطن صهيوني بعد عملية “دهس وطعن”

لحظة مقتل فلسطيني على يد مستوطن صهيوني بعد عملية “دهس وطعن”
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تواصل- فريق التحرير:

قتل 4 مستوطنين وأصيب آخران بجراح،  مساء اليوم الثلاثاء، إثر “عملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع”.

وذكرت القناة الـ13 التابعة لدولة الاحتلال:” أن الأمن، أطلق النار على المهاجم الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، بعد أن دهس وطعن عدداً من المستوطنين”.

لكن فيديوهات تم تداولها تظهر أن من قام بقتل الفلسطيني سائق أتوبيس ورجل آخر كان لديهما سلاح ناري، فيما بدا كل منهما من تعاملهما مع الفلسطيني أنهما ليسا رجال أمن.

وفيما دعا رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت إلى اجتماع أمني عاجل لـ”بحث العملية”، باركت الفصائل الفلسطينية العملية، إذ أشادت في بيانات منفصلة بـ” العملية البطولية”، ووجهت التحية لـ” شهيد المقاومة”، داعية إلى “تصعيد المقاومة”.

فيما قال صحفي صهيوني يدعى “ماندي ريزل”، إن أحد قتلى عملية الطعن في بئر السبع اليوم هو الحاخام موشيه كربيتسكي.

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