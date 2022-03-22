«بايدن» يعلن عن جولة أوربية غدًا: «بوتين» سيدفع ثمن أفعاله

تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيسافر غدا إلى أوروبا للقاء “حلفائنا وشركائنا بعد شهر واحد بالضبط من حرب بوتين الوحشية في أوكرانيا”.

وأضاف في تصريحات عاجلة:

– ستبدأ زيارتي من بلجيكا حيث سألتقي بحلفائنا في الناتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي

– سنناقش في اجتماعاتنا ببروكسل جهود دعم أوكرانيا وفرض تكاليف باهظة على روسيا

– سنوضح أن الغرب متحد في الدفاع عن الديمقراطية وقد اعتقد بوتين أنه سيقسمنا لكننا أقوى من أي وقت مضى

– أتطلع في زيارتي لبولندا إلى مناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا في أوكرانيا

– نقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل ضمان أن يدفع بوتين الثمن على أفعاله