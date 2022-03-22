الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«بايدن» يعلن عن جولة أوربية غدًا: «بوتين» سيدفع ثمن أفعاله

«بايدن» يعلن عن جولة أوربية غدًا: «بوتين» سيدفع ثمن أفعاله
0

تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيسافر غدا إلى أوروبا للقاء “حلفائنا وشركائنا بعد شهر واحد بالضبط من حرب بوتين الوحشية في أوكرانيا”.

وأضاف في تصريحات عاجلة:

– ستبدأ زيارتي من بلجيكا حيث سألتقي بحلفائنا في الناتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي

– سنناقش في اجتماعاتنا ببروكسل جهود دعم أوكرانيا وفرض تكاليف باهظة على روسيا

– سنوضح أن الغرب متحد في الدفاع عن الديمقراطية وقد اعتقد بوتين أنه سيقسمنا لكننا أقوى من أي وقت مضى

– أتطلع في زيارتي لبولندا إلى مناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا في أوكرانيا

– نقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل ضمان أن يدفع بوتين الثمن على أفعاله

مواد ذات صلة

الصين تهدد أمريكا بفرض عقوبات مماثلة.. ماذا يحدث؟

الصين تهدد أمريكا بفرض عقوبات مماثلة.. ماذا يحدث؟

روسيا تحظر بث قناة «يورونيوز» الأوروبية

روسيا تحظر بث قناة «يورونيوز» الأوروبية

ترامب لبوتين: سنتجول بغواصتنا على سواحلكم

ترامب لبوتين: سنتجول بغواصتنا على سواحلكم

إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بقيمة 1,2 مليار يورو

إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بقيمة 1,2 مليار يورو

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>