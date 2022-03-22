«الحصيني» ينشر التوقعات الفلكية لشهر رمضان

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أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن التوقعات الفلكية لشهر رمضان المبارك.
وأوضح “الحصيني” في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن “الحسابات الفلكية تتوقع شعبان 1443هـ ناقصًا (29) يومًا”.
وأضاف :”سيبدأ رمضان يوم السبت 2 إبريل2022، والحسابات الفلكية تقول بأن شهر رمضان 1443هـ سيكون كاملاً والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك”.
اللهم بلغنا الله رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه ووفقنا لحسن العبادة فيه ووفقنا لليلة القدر وتقبله منا
الحسابات الفلكية تتوقع شعبان 1443هـ ناقصا "29" يوماً
وسيبدأ رمضان يوم السبت 2 ابريل2022
والحسابات الفلكية تقول بأن#شهر_رمضان1443هـ سيكون كاملاً والمحكمة العليا تؤكد او تنفي ذلك
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)March 22, 2022