هل يجوز للأم التصرف في أموال بناتها القصر؟ الخثلان يجيب (فيديو)

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أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عن سؤال: هل يجوز للأم التصرف في أموال بناتها القصّر؟

وقال الشيخ الخثلان: الأم والأب لا بأس، أن يتصرفا في أموال أولادهم بشرطين:

1-الشرط الأول: ألا يأخذ ما يضر الولد (والولد هنا يشمل الذكر والأنثى).

2- الشرط الثاني: ألا يأخذ من ولد ويعطيه إلى ولد آخر.

وأضاف: ما عدا ذلك يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد.

وتابع الخثلان: فيد الأب وكذلك يد الأم مبسوطة في أولادهم، وعلى هذا لا بأس أن تتصرف الأم في الراتب التقاعدي لأبنائها وبناتها القصر.