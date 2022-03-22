هاشتاق وزارة التعليم يتصدر الترند بعد إقرار مواعيد الدراسة في شهر رمضان

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق وزارة التعليم، الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، بعد صدور قرار مواعيد الدراسة في شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر.

وحاز قرار “التعليم” على اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا في الهاشتاق بشكل واسع، معبرين عن ارتياحهم للمواعيد التي أعلنتها الوزارة.

واعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

وحدّدت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ.

كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.

ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.