الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هاشتاق وزارة التعليم يتصدر الترند بعد إقرار مواعيد الدراسة في شهر رمضان

هاشتاق وزارة التعليم يتصدر الترند بعد إقرار مواعيد الدراسة في شهر رمضان
0

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق وزارة التعليم، الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، بعد صدور قرار مواعيد الدراسة في شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر.

وحاز قرار “التعليم” على اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا في الهاشتاق بشكل واسع، معبرين عن ارتياحهم للمواعيد التي أعلنتها الوزارة.

واعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

وحدّدت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ.

كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.

ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.

مواد ذات صلة

عاجل.. التعليم تعلن مواعيد الدراسة في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك

عاجل.. التعليم تعلن مواعيد الدراسة في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك

“السديس” يزف بشرى سارة بعودة الاعتكاف بالحرمين

“السديس” يزف بشرى سارة بعودة الاعتكاف بالحرمين

“الشؤون الإسلامية” تصدر ضوابط مشاريع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان

“الشؤون الإسلامية” تصدر ضوابط مشاريع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان

مع اقتراب رمضان.. كيف تتناول المضادات الحيوية في الشهر المبارك؟

مع اقتراب رمضان.. كيف تتناول المضادات الحيوية في الشهر المبارك؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>