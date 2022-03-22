بعد إساءته للمسلمين.. المرشح الفرنسي للرئاسة «زمور» يتعهد بإجراء غير متوقع بحق المهاجرين

تواصل – وكالات:

في عنصرية مقيتة وبعد إساءته للمسلمين، تعهد إيريك زمور، مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إنه سينشئ في حال فوزه بالانتخابات “وزارة لعكس الهجرة”، مهمتها طرد “الأجانب غير المرغوب فيهم”.

وقال زمور في حديثه مع وسائل إعلام فرنسية أمس الاثنين إن الوزارة “ستكون لها الوسائل والمواثيق اللازمة لإجراء رحلات (ترحيل) جماعية”.

يذكر أن زمور عرف بسياساته المعادية للإسلام والمسلمين، والتي تسببت في موجة من الغضب بين المسلمين في أوروبا والعالم أجمع.

وقد تعرض زمور أثناء حملته الانتخابية لإهانة من الفرنسيين، حيث قام أحدهم بصفعه بالبيض وسط مؤيديه.