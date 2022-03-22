الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إطلاق مشروع محطة «كدانة» بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات

إطلاق مشروع محطة «كدانة» بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة كدانة اطلاق مشروع محطة كدانة بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات، والتي تبلغ مساحتها حوالي 755,10 م2 وطاقة استيعابية للمواقف بمعدل 575 موقفًا، واستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة بمعدل انتظار بما لا يجاوز الدقيقة.

وتضم المحطة مجمعًا تجاريًا ودورات مياه ومناطق انتظار ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات وأخرى للسيارات ومطاعم للوجبات السريعة ومقاهي وتموينات ومباسط وصوالين حالقة ومأكوالات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز إرشاد وتوجيه.

ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة.

مواد ذات صلة

بقيمة 90 مليون ريال.. تعثر مشروع طريق «النعيرية – الصرار» منذ 7 سنوات (فيديو)

بقيمة 90 مليون ريال.. تعثر مشروع طريق «النعيرية – الصرار» منذ 7 سنوات (فيديو)

«الأعلى للقضاء» يوافق على مشروع قواعد دعم وتشكيل المحاكم.. هذه أهدافه

«الأعلى للقضاء» يوافق على مشروع قواعد دعم وتشكيل المحاكم.. هذه أهدافه

برنامج «ريف»: دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة خلال 60 يوماً

برنامج «ريف»: دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة خلال 60 يوماً

«سابتكو»: بداية التشغيل الفعلي لحافلات مشروع النقل العام بالرياض سبتمبر المقبل

«سابتكو»: بداية التشغيل الفعلي لحافلات مشروع النقل العام بالرياض سبتمبر المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة