غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت غرفة الرياض عبر (مركز التدريب والتوظيف) عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)؛ للعمل بكبرى شركات ومنشآت القطاع الخاصة في الرياض بعدة مجالات، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة: