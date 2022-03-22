غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت غرفة الرياض عبر (مركز التدريب والتوظيف) عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)؛ للعمل بكبرى شركات ومنشآت القطاع الخاصة في الرياض بعدة مجالات، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مهندس ميكانيكا.
2- مهندس مدني.
3- كاتب محتوي تسويقي.
4- كاشير محاسبة.
5- كاشير + بائع.
6- سائق نقل ثقيل.
7- بائع – كاشير.
8- محاسب.
9- أختصاصية تسويق.
10- عامل خط انتاج.
11- مدير مشتريات.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
يذكر أنه يتم تحديث (إضافة / حذف) الوظائف بشكل مستمر حسب الاكتفاء بالعدد المطلوب.