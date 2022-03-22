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«الصحة» توضح آلية معرفة نوع اللقاح المضاد لكورونا

«الصحة» توضح آلية معرفة نوع اللقاح المضاد لكورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة آلية معرفة نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، ردا على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم.. ما هو نوع اللقاح المتوفر بمستشفى التخصصي؟ وإذا ممكن تفيدونا عن أماكن لقاح فايزر بالرياض؟

وأجابت وزارة الصحة، بقولها “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد حجز الموعد والتوجه للمركز ستتم إفادتكم حول نوع اللقاح من قبل الفريق الطبي المتواجد في المركز، متمنين لكم دوام الصحة والعافية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بكورونا ، وتم تسجيل 170 حالة تعافٍ جديدة ، وتسجيل حالتي وفاة.

وأشارت إلى أن أجمالي الإصابات بلغ 749855 حالة. فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 732454 حالة ولله الحمد.

كما نوهت وزارة الصحة، إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 9032 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 178 حالة.

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