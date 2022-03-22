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طالب يرتكب مجزرة بقتل امرأتين في مدرسته بفأس وسكين ثم يتصل بالشرطة

طالب يرتكب مجزرة بقتل امرأتين في مدرسته بفأس وسكين ثم يتصل بالشرطة
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت مدرسة ثانوية في السويد حادثًا مروعًا، إثر تعرضها لهجوم بفأس وسكين من جانب طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، على عاملتين فيها.
وأسفر الهجوم عن مقتل امرأتين كانتا تعملان في المدرسة تتراوح أعمارهما ما بين 50- 60 عامًا، حسبما أعلنت الشرطة السويدية.
وقالت الشرطة إن المرأتين كانتا تعملان في المدرسة في مدينة مالمو وتوفيتا نتيجة للعنف الذي تعرضتا له، مشيرة الى ان أعمارهما تتراوح بين 50 و 60 عاما، واعتقل طالب (18 عاما) للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ القاتل اتّصل بنفسه بالشرطة لإبلاغه بمكان وجوده، مشيرة إلى أنّه ألقى سلاحه واعترف بقتله المرأتين.
ووفقاً لوسائل إعلام سويدية فإنّ الشاب كان مسلّحاً بسكين وفأس.
وقالت الشرطة إنّها أوقفت التلميذ بدون صعوبة بعيد وصول أول دورية إلى المدرسة.

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