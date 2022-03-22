الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة تدشن مشروع السلة الرمضانية

الجمعية الخيرية بمركز السعيدة تدشن مشروع السلة الرمضانية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية بمركز السعيدة بمنطقة عسير، تدشين مشروع السلة الرمضانية استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقالت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “ضمن نشاطها المستمر تجاه المجتمع جمعية البر بالسعيدة تفتح لكم أبواب الخير، وتُدشن مشروع السلة الرمضانية استعداداً لشهر الجود والكرم”.

وأوضحت الجمعية الخيرية بمركز السعيدة أن المشروع يخدم أكثر من 665 أسرة محتاجة.

مواد ذات صلة

مع اقتراب رمضان.. «مساند» يحذر من إعلانات «الاستقدام» المشبوهة

مع اقتراب رمضان.. «مساند» يحذر من إعلانات «الاستقدام» المشبوهة

قصة واقعية.. مواطنة فقدت كامل رصيدها بسبب إعلانات استقدام العمالة المنزلية الوهمية

قصة واقعية.. مواطنة فقدت كامل رصيدها بسبب إعلانات استقدام العمالة المنزلية الوهمية

بالصور.. الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان

بالصور.. الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان

«البر الخيرية بثول»: دعم مشروع السلة الرمضانية بـ 20 ألف ريال

«البر الخيرية بثول»: دعم مشروع السلة الرمضانية بـ 20 ألف ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة