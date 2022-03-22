الجمعية الخيرية بمركز السعيدة تدشن مشروع السلة الرمضانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية بمركز السعيدة بمنطقة عسير، تدشين مشروع السلة الرمضانية استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقالت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “ضمن نشاطها المستمر تجاه المجتمع جمعية البر بالسعيدة تفتح لكم أبواب الخير، وتُدشن مشروع السلة الرمضانية استعداداً لشهر الجود والكرم”.

وأوضحت الجمعية الخيرية بمركز السعيدة أن المشروع يخدم أكثر من 665 أسرة محتاجة.