الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل شرب الماء مرة واحدة على الإفطار في رمضان يؤدي إلى تليف الكبد؟.. «النمر» يُعلق

هل شرب الماء مرة واحدة على الإفطار في رمضان يؤدي إلى تليف الكبد؟.. «النمر» يُعلق
0

واصل- فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في شكل نصائح تحذر من شرب الماء مرة واحدة على الإفطار في شهر رمضان.

وحسب المنشور المتداول، فإن شرب الماء مرة واحدة على الإفطار يسبب تليف الكبد.

من جانبه أعاد المنشور ونفى المعلومة التي وردت فيه، حيث كتب :” شرب الماء على الإفطار مرة واحدة لا يسبب تليف الكبد”.

وعلى جانب آخر قال استشاري أمراض القلب، إن متابعة نبض القلب بالساعة الذكية بصورة مستمرة يزيد مستوى القلق في بعض الأشخاص، خاصةً أن أغلب أعراض القلق تدور حول القلب.

وأضاف:” بالتالي قد تزيد القلق سوءاً بمتابعة نبضات القلب”، موضحًا :” وقد رأيتُ حديثاً عدة حالات لأشخاص من هؤلاء وطلبت منهم تغييرها إلى ساعة عادية”.

مواد ذات صلة

«نفوس عظيمة».. قصة زوجة رافقت ضرَّتها أثناء تنويمها وليس لها ذرية

«نفوس عظيمة».. قصة زوجة رافقت ضرَّتها أثناء تنويمها وليس لها ذرية

هل تناول الإسبرين ضروري بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

هل تناول الإسبرين ضروري بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

السبب شائع.. استشاري يكشف السرطان الأكثر انتشارًا بالمملكة

السبب شائع.. استشاري يكشف السرطان الأكثر انتشارًا بالمملكة

« لا أستطيع مجاملتك».. «النمر» يرد على علاج القلب بالذهب

« لا أستطيع مجاملتك».. «النمر» يرد على علاج القلب بالذهب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>