لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة أبقيق، وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي :

– أخصائي محاسبة

(Accounting Specialist)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– يفضل درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 6 إلى 9 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

– شهادات CIA أو CFE أو CPA أو CMA أو ما يعادلها.

طريقة التقديم :

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