لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة أبقيق، وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي :
– أخصائي محاسبة
(Accounting Specialist)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
– يفضل درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 6 إلى 9 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
– شهادات CIA أو CFE أو CPA أو CMA أو ما يعادلها.
طريقة التقديم :
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