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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«سدايا» تعلن تأجيل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

«سدايا» تعلن تأجيل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
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تواصل- واس:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أنه بناءً على ما تلقته من مرئيات وملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية أثناء مدة استطلاع مرئيات العموم، ولأجل تحقيق الأهداف التي من أجلها وضِع النظام، وبناءً على ما تم رفعه من توصيات من قبل سدايا، فقد قررت الجهات المختصة تأجيل العمل بالنظام إلى تاريخ 25 / 8 / 1444هـ، لاتخاذ ما يلزم حيال هذه التوصيات.
ورحبت “سدايا” بجميع الشركاء والمختصين للإسهام في الجهود المستقبلية لتحسين كل ما من شأنه تعظيم الأثر من تطبيق النظام، وذلك من خلال المشاركة في الجولة الثانية لاستطلاع الرأي.

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