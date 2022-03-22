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وزير الخارجية يلتقي نظيره التركمانستاني لبحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا

وزير الخارجية يلتقي نظيره التركمانستاني لبحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا
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تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مجالات التعاون المشترك، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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