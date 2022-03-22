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النيابة: هذا السلوك جريمة موجبة للتوقيف.. والعقوبة تشمل السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال

النيابة: هذا السلوك جريمة موجبة للتوقيف.. والعقوبة تشمل السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر تشغيل المتسلل إلى المملكة، موضحة أن العقوبات في هذا الشأن تصل إلى السجن من (٥) سنوات إلى(١٥) سنة، وغرامة مليون ريال.

وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن العقوبة تشمل أيضا مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وشددت النيابة العامة على أن تشغيل المتسلل إلى المملكة من الأفعال الجرمية الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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