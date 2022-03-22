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«النيابة»: جولات تفتيشية على السجون والاستماع لشكاوى النزلاء

«النيابة»: جولات تفتيشية على السجون والاستماع لشكاوى النزلاء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة، أن رؤساء النيابات العامة في مناطق المملكة يقومون بجولات تفتيشية على السجون العامة.

وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن رؤساء النيابات استقبلوا خلال الزيارات استفسارات وشكاوى النزلاء ووجهوا بدراستها ومعالجتها بشكل فوري ورفع تقارير تفصيلية بذلك.

كما ناقشوا مع مدراء السجون الإجراءات الإصلاحية المعمول بها في السجون للمساهمة في رفع وعي النزلاء وضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.

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