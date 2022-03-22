استشارية جلدية تحذر من «مستحضر تجميل» يسبب السرطان للفتيات

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حذرت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية (البورد الأمريكي)، من سلوك خطير تقوم بعد الفتيات ويسبب مرضا خطيرا.

ونشرت الدوسري، عبر حسابها في “تويتر”: صورة مروعة وعلقت عليها بقولها “هذه صورة جرح ازالة الورم لفتاة عمرها ٢٧ سنة أصيبت بسرطان الجلد الميلانوما”.

وأشارت د. نجلاء عبدالله الدوسري أن الفتاة أصيبت، بعد استخدام بخاخ تسمير الجلد والتعرض للاشعة فوق البنفسجية.

وحذرت الدوسري، من خطورة بعض المنتجات المتداولة مجهولة المصدر ومنها بخاخ التسمير والذي يسبب أمراضا خطيرة.