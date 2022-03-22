جامعة الأميرة نورة تعلن عن إقامة (يوم المهنة 2022) لحديثي التخرج والباحثين

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تعلن ( جامعة الأميرة نورة ) عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن إقامة (يوم المهنة 2022 – معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب) تحت عنوان: “نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني” في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

عنوان الملتقى:-

– يوم المهنة 2022.

الفئة المستهدفة للحضور :-

– حديثي التخرج والباحثين عن عمل من أبناء وبنات الوطن.

التفاصيل:-

– 45 متحدث ومتدرب.

– 6 جلسات تفاعلية.

– 15 ورشة عمل ودورات تدريبية من جهات متخصصة في التمكين والتأهيل لسوق العمل السعودي .

المزايا:-

– فرص وظيفية وتدريبية في عدد من التخصصات والقطاعات .

– شهادات حضور.

– ورش ودورات تدريبية.

– جلسات ارشادية مهنية فردية مقدمة من مرشدات مركز الدعم الطلابي والمهني.

أبرز الجهات المشاركة:-

– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

– البنك المركزي السعودي.

– الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

– هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

تفاصيل الإعلان:-

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طريقة التسجيل:-

عبر الرابط التالي

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