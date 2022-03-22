جامعة الأميرة نورة تعلن عن إقامة (يوم المهنة 2022) لحديثي التخرج والباحثين

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تعلن ( جامعة الأميرة نورة ) عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن إقامة (يوم المهنة 2022 – معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب) تحت عنوان: “نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني” في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
عنوان الملتقى:-
– يوم المهنة 2022.
الفئة المستهدفة للحضور :-
– حديثي التخرج والباحثين عن عمل من أبناء وبنات الوطن.
التفاصيل:-
– 45 متحدث ومتدرب.
– 6 جلسات تفاعلية.
– 15 ورشة عمل ودورات تدريبية من جهات متخصصة في التمكين والتأهيل لسوق العمل السعودي .
المزايا:-
– فرص وظيفية وتدريبية في عدد من التخصصات والقطاعات .
– شهادات حضور.
– ورش ودورات تدريبية.
– جلسات ارشادية مهنية فردية مقدمة من مرشدات مركز الدعم الطلابي والمهني.
أبرز الجهات المشاركة:-
– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
– البنك المركزي السعودي.
– الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
– هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
تفاصيل الإعلان:-
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طريقة التسجيل:-
عبر الرابط التالي
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