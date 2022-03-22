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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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جامعة الأميرة نورة تعلن عن إقامة (يوم المهنة 2022) لحديثي التخرج والباحثين

جامعة الأميرة نورة تعلن عن إقامة (يوم المهنة 2022) لحديثي التخرج والباحثين
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تواصل-فريق التحرير :

تعلن ( جامعة الأميرة نورة ) عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن إقامة (يوم المهنة 2022 – معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب) تحت عنوان: “نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني” في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

عنوان الملتقى:-
– يوم المهنة 2022.

الفئة المستهدفة للحضور :-
– حديثي التخرج والباحثين عن عمل من أبناء وبنات الوطن.

التفاصيل:-
– 45 متحدث ومتدرب.
– 6 جلسات تفاعلية.
– 15 ورشة عمل ودورات تدريبية من جهات متخصصة في التمكين والتأهيل لسوق العمل السعودي .

المزايا:-
– فرص وظيفية وتدريبية في عدد من التخصصات والقطاعات .
– شهادات حضور.
– ورش ودورات تدريبية.
– جلسات ارشادية مهنية فردية مقدمة من مرشدات مركز الدعم الطلابي والمهني.

أبرز الجهات المشاركة:-
– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
– البنك المركزي السعودي.
– الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
– هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

تفاصيل الإعلان:-
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طريقة التسجيل:-
عبر الرابط التالي
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