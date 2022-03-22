الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مليارات الدولارات.. ماذا حدث لأموال «صدام حسين» في لبنان

مليارات الدولارات.. ماذا حدث لأموال «صدام حسين» في لبنان
0

تواصل-فريق التحرير :

أفادت قناة “الجديد” اللبنانية، أن عددًا من المحامين، تقدموا اليوم الثلاثاء، بدعوى أمام القضاء، للتحقيق في اختفاء أموال الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين” المجمدة في المصارف اللبنانية.
وحسب القناة، فإن الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022.
وجاءت الدعوى ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وإساءة الأمانة، ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف، ومخالفة القرارات الإدارية، وذلك على خلفية ما يعرف بأموال “الرئيس صدام حسين” المجمدة، والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وأشارت إلى أن “هذه الأموال تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق.
وأوضحت أنه قد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان، ومن المتوقع أن تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف.

مواد ذات صلة

لبنان يعلن ضبط الرأس المدبر لعصابة تهريب أشخاص من سوريا ويكشف هويته

لبنان يعلن ضبط الرأس المدبر لعصابة تهريب أشخاص من سوريا ويكشف هويته

أرقام صادمة.. 100 ألف مليشياوي في العراق يتبعون أوامر خامنئي

أرقام صادمة.. 100 ألف مليشياوي في العراق يتبعون أوامر خامنئي

جريمة تقشعر لها الأبدان.. تلقي جنينها فتنهشه الحيوانات الشاردة

جريمة تقشعر لها الأبدان.. تلقي جنينها فتنهشه الحيوانات الشاردة

بعد «أربيل» قصف صاروخي جديد في العراق.. ماذا يحدث؟

بعد «أربيل» قصف صاروخي جديد في العراق.. ماذا يحدث؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة