هل يشترط إضافة دخل التابع للاستفادة من الدعم؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية الإفصاح عن دخل جميع التابعين المضافين بالتعديل على الحالة الوظيفية، حتى لا يتأثر الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال ورد فيه “هل يشترط الإفصاح عن دخل التابعين حتى لا يتأثر التسجيل والدعم؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، قائلا: “إنه لا بد من الإفصاح عن دخل جميع التابعين المضافين بالتعديل على الحالة الوظيفية من خلال التالي:

1- من أيقونة (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين) إلى “موظف حكومي/خاص” (حسب المصدر).

2- الضغط على حفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل).

3- اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل(حسب جهة المصدر).

4- الضغط على حفظ.