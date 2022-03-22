الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فرنسي يعتنق الإسلام وعمره ٩٥ عاما متأثرا بأخلاق جيرانه المسلمين (فيديو)

فرنسي يعتنق الإسلام وعمره ٩٥ عاما متأثرا بأخلاق جيرانه المسلمين (فيديو)
0

تواصل ـ فريق التحرير:

اعتنق مسن فرنسي الإسلام وعمره ٩٥ عاما، وذلك بعد تأثره بأخلاق جيرانه المسلمون، وهم أسرة مصريّة.

وفي فيديو، تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “توتير”؛ يظهر الرجل المسن الذي هداه الله للإسلام في آخر عمره، وهو يتعلم الصلاة فيما يبدو لأول مرة.

وقد ظهر وهو يتابع الشاب الذي تطوع بتعليمه الصلاة، وهو يتابع يمنة ويسرة، أثناء تعليمه للصلاة.

وعلق ناشر الفيديو على موقع “توتير” بقوله: “سبحان من نجّاه من النار.. فلله الحمد والمنة أن نجا هذا الشيخ من النار وأخرجه من الظلمات إلى النور”.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. هندوسي متعصب اعتنق الإسلام وقرر بناء 100 مسجد!

بالفيديو.. هندوسي متعصب اعتنق الإسلام وقرر بناء 100 مسجد!

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    الله يهدي من يشاء هذا ما يغص به أعداء الإسلام فتراهم يحاربونه في كل مكان في أفريقيا في بورما في الفلبين في أفغانستان وقبل ذلك في العراق والشام واليمن