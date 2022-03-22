فرنسي يعتنق الإسلام وعمره ٩٥ عاما متأثرا بأخلاق جيرانه المسلمين (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

اعتنق مسن فرنسي الإسلام وعمره ٩٥ عاما، وذلك بعد تأثره بأخلاق جيرانه المسلمون، وهم أسرة مصريّة.

وفي فيديو، تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “توتير”؛ يظهر الرجل المسن الذي هداه الله للإسلام في آخر عمره، وهو يتعلم الصلاة فيما يبدو لأول مرة.

وقد ظهر وهو يتابع الشاب الذي تطوع بتعليمه الصلاة، وهو يتابع يمنة ويسرة، أثناء تعليمه للصلاة.

وعلق ناشر الفيديو على موقع “توتير” بقوله: “سبحان من نجّاه من النار.. فلله الحمد والمنة أن نجا هذا الشيخ من النار وأخرجه من الظلمات إلى النور”.