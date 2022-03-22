الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعميم عاجل من البنك المركزي لجميع بنوك المملكة

تعميم عاجل من البنك المركزي لجميع بنوك المملكة
0

تواصل- فريق التحرير:

وجه البنك المركزي (ساما) تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة بسرعة الربط مع منصة «مدد».

كما طالب البنك في تعميمه، تقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، لتمكين وتسهيل أصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجراء عمليات تحويل الأجور برسوم رمزية بشكل آمن وموثق.

وبحسب عكاظ، فقد كشف أن هذا الطلب بناء على ما رفعه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم الحلول التي تقدمها منصة «مدد» بهدف تقديم الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد.

ومن المعلوم أن دعم رواتب الموظفين للمنشآت يقتصر على 4 بنوك فقط، في الوقت الحالي.

مواد ذات صلة

‏ كيف غرق الأطفال الثلاثة في مجرى السيول؟.. آباؤهم يكشفون التفاصيل

‏ كيف غرق الأطفال الثلاثة في مجرى السيول؟.. آباؤهم يكشفون التفاصيل

«الجوازات» توضح مدة المنع من دخول المملكة لمن «خرج ولم يعد»

«الجوازات» توضح مدة المنع من دخول المملكة لمن «خرج ولم يعد»

الاتحاد الأوروبي يدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة

الاتحاد الأوروبي يدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة

«العليان القابضة» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

«العليان القابضة» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>