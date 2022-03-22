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هل منح نظام الأحوال الشخصية الجديد للزوجة حق السفر دون إذن زوجها؟.. العدل تُجيب

هل منح نظام الأحوال الشخصية الجديد للزوجة حق السفر دون إذن زوجها؟.. العدل تُجيب
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت وزارة العدل، حقيقة ما يثار حول منح نظام الأحوال الشخصية الجديد، الزوجة حق السفر دون إذن زوجها.
وقال الدكتور يوسف الفراج عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل، في تصريحات له لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”:”إن النظام الجديد بيّن عدداً من الحقوق للزوجين، منها حسن المعاشرة والاحترام المتبادل بينهما، بالإضافة إلى السكن”.
وأضاف المسؤول بوزارة العدل، أن النظام الجديد نص على أنه من حقوق الزوجة على زوجها النفقة، كما أن من حقوق الزوج على الزوجة هي الطاعة بالمعروف.
وأكد أنه في إطار المنصوص، ينظر القضاء في حال وجود قضية، إذا أخلت الزوجة بواجبتها، وإذا كانت مشترطة السفر للعمل، أو السفر من أجل زيارة أهلها، ويكون هذا بشروط توضع في الاعتبار عند النظر في القضية.
كما أشار إلى أن النظام الجديد سيقضي على حالات إجبار الفتيات دون سن الـ18 على الزواج.
وقال:” لن يعقد هذا الزواج إلا أمام القضاء، حيث اشترط موافقة المحكمة لزواج من هم دون سن الـ18، ولم يترك الأمر لولي الأمر، وهناك عقوبات على من يخالف النظام”.

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