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ترامب لبوتين: سنتجول بغواصتنا على سواحلكم

ترامب لبوتين: سنتجول بغواصتنا على سواحلكم
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تواصل- فريق التحرير:

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهديد جديدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر تصاعد العلاقات الروسية الأمريكية، عقب الحرب الأوكرانية.

وأكد ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة «فوكس بزينس» أن بوتين يقول إنهم قوة نووية، لكننا قوة نووية أكبر.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها أعظم غواصات في العالم أقوى غواصات تم بناؤها على الإطلاق.

وفي تهديده لبوتين قال أيضا: “يجب القول لبوتين، انظر إذا ذكرت هذه الكلمة مرة أخرى، فإننا سنرسلها للتجول صعوداً وهبوطاً عند ساحلكم”.

وشدد في رسالته لبوتين: “الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى بوتين يقتل آلاف الأشخاص في أوكرانيا”.

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