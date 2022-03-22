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جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن أرقام المرشحين على وظائف مترجم لغة الإشارة

جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن أرقام المرشحين على وظائف مترجم لغة الإشارة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول المرحلة التالية على وظائف مترجم لغة الإشارة والتي تم الإعلان عنها لصالح عمادة شؤون الطلاب ضمن المسابقة الوظيفية لعام 1443هـ والتي ستتطلب عمل مقطع بلغة الإشارة مدته 3 إلى 5 دقائق للإجابة على “أحد المواضيع التي سوف يتم إرسالها بداية يوم الثلاثاء الموافق 26/8/1443هـ على البريد الالكتروني لكل مرشح”.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المقاطع من المرشحين حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 27/8/1443هـ وعلى جميع المرشحين التقيد بالشروط الخاصة بتصوير مقطع الفيديو التالية:

 1 – ترسل الإجابات بلغة الإشارة السعودية.

 2 – مدة المقطع من 3 إلى 5 دقائق.

 3 – التصوير في خلفية واضحة وثابته.

 4 – التأكد من وجود اضاءه جيدة عند التصوير.

 5 – الالتزام بحدود إطار الصورة عند التصوير بحيث تظهر اليدين والرأس بشكل كامل.

 6 – ترسل المقاطع المسجلة على البريد الالكتروني:

 (aalmotiri@kau.edu.sa).

للإستعلام –(اضغط هنا).

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