هذا المشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم

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يصاب الملايين من الناس بارتفاع ضغط الدم الذي يكون عادة من دون أعراض، أما إذا اشتدت قوة ضغط الدم على جدران الأوعية فيمكن للشخص حينئذ أن يصاب بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

واكتشف خبراء الصحة أن عصير الطماطم يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأجرى الباحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتحسين الأنواع النباتية، دراسة بمشاركة 481 متطوعًا، أظهرت لهم أن عصير الطماطم الخالي من الملح، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، وفقًا لمجلة Food Science and Nutrition.

كرر الأطباء التجربة لمدة 12 شهرًا ولاحظوا أن مؤشرات ضغط الدم تحسنت بصورة ملحوظة لدى المشتركين الذين تناولوا عصير الطماطم بصورة منتظمة. كما أظهرت النتائج تحسنًا في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك الكوليسترول.

ويساعد عصير الطماطم على تخفيض مستوى ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل من الجسم. لذلك يؤدي تناول كمية غير كافية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، إلى أن السوائل المتبقية في الجسم، تضغط على جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم.

وعند التزام المرضى بالتقليل من استهلاك الملح وكذلك التخلص من الوزن الزائد، فإن ذلك يخفض من مستوى ضغط الدم، كما يقول الأطباء.