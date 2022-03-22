الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

روسيا تسدد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

روسيا تسدد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية
0

تواصل – فريق التحرير:

قامت روسيا، اليوم الثلاثاء، بسداد خدمة الدين عن السندات الدولية “يوروبوندز” بقيمة 65.63 مليون دولار، مشيرة إلى أن استحقاق هذه السندات من المفترض أن يكون في عام 2029.

وأكدت وزارة المالية الروسية أنه تم الوفاء بالالتزامات المالية بشكل كامل رغم العقوبات الغربية التي تم فرضها على الاقتصاد الروسي، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وكانت وزارة المالية الروسية قد سددت 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية أخرى في 18 مارس 2022.

وفرضت أمريكا وبعض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

مواد ذات صلة

إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بقيمة 1,2 مليار يورو

إيطاليا وهولندا تجمدان أرصدة روسية بقيمة 1,2 مليار يورو

هبوط أسعار النفط بأكثر من 1%.. برنت يسجل 114 دولارًا للبرميل

هبوط أسعار النفط بأكثر من 1%.. برنت يسجل 114 دولارًا للبرميل

قرار ياباني عاجل بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام

قرار ياباني عاجل بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام

رئيس أوكرانيا: هؤلاء نصحوني بمغادرة البلاد لكنني رفضت

رئيس أوكرانيا: هؤلاء نصحوني بمغادرة البلاد لكنني رفضت

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>