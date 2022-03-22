روسيا تسدد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

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قامت روسيا، اليوم الثلاثاء، بسداد خدمة الدين عن السندات الدولية “يوروبوندز” بقيمة 65.63 مليون دولار، مشيرة إلى أن استحقاق هذه السندات من المفترض أن يكون في عام 2029.

وأكدت وزارة المالية الروسية أنه تم الوفاء بالالتزامات المالية بشكل كامل رغم العقوبات الغربية التي تم فرضها على الاقتصاد الروسي، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وكانت وزارة المالية الروسية قد سددت 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية أخرى في 18 مارس 2022.

وفرضت أمريكا وبعض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.