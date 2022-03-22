وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في “STC”

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
* المسميات الوظيفية:-
1 – مشرف الرقابة الداخلية.
– درجة البكالوريوس، ماجستير في تخصص، “إدارة أعمال، هندسة اتصالات”.
– خبرة 5 سنوات في إدارة المخاطر.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
2 – مدير قسم الاستثمار الإعلامي.
– بكالوريوس في تخصص “علاقات عامة”.
– خبرة 5 سنوات في إدارة وتنفيذ ومراقبة الخطط.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
3 – مدير رعاية الموظفين.
– بكالوريوس ، ماجستير في تخصص، “إدارة أعمال، الموارد البشرية، علم اجتماع”.
– خبرة 8 سنوات في التعامل مع أنشطة علاقات الموظفين.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
4 – مشرف تسويق. (5 وظائف)
– بكالوريوس في تخصص، “إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة”.
– 5 سنوات من الخبرة في العمل في مجال التسويق أو العلاقات العامة أو مجالات التسويق الأخرى.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
5 – مشرف تحليل الأعمال. (وظيفتان)
– بكالوريوس في تخصص (إدارة أعمال، اقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).
– 5 سنوات خبرة في مجال العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
6 – أخصائي تسويق.
– بكالوريوس في (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة)
– 4 سنوات خبرة في مجال التسويق أو العلاقات العامة أو غيرها من مجالات التسويق.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
7 – خبير قانوني للاندماج والاستحواذ.
– بكالوريوس في تخصص القانون.
– 5 سنوات خبرة في منظمة قانونية أو قسم قانوني.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
8 – خبير البنية التحتية. (وظيفتان)
– بكالوريوس في”علوم حاسب، تكنولوجيا المعلومات، هندسة اتصالات”
– 5 سنوات خبرة في مجال تصميم الدوائر / النظام / البنية التحتية.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/08/19هـ الموافق بالميلادي 2022/03/22م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع شركة الاتصالات السعودية – (اضغط هنا).