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وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في “STC”

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في “STC”
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

* المسميات الوظيفية:-

1 – مشرف الرقابة الداخلية.

– درجة البكالوريوس، ماجستير في تخصص، “إدارة أعمال، هندسة اتصالات”.

– خبرة 5 سنوات في إدارة المخاطر.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

2 – مدير قسم الاستثمار الإعلامي.

– بكالوريوس في تخصص “علاقات عامة”.

– خبرة 5 سنوات في إدارة وتنفيذ ومراقبة الخطط.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

3 – مدير رعاية الموظفين.

– بكالوريوس ، ماجستير في تخصص، “إدارة أعمال، الموارد البشرية، علم اجتماع”.

– خبرة 8 سنوات في التعامل مع أنشطة علاقات الموظفين.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

4 – مشرف تسويق. (5 وظائف)

– بكالوريوس في تخصص، “إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة”.

– 5 سنوات من الخبرة في العمل في مجال التسويق أو العلاقات العامة أو مجالات التسويق الأخرى.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

5 – مشرف تحليل الأعمال. (وظيفتان)

– بكالوريوس في تخصص (إدارة أعمال، اقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

– 5 سنوات خبرة في مجال العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

6 – أخصائي تسويق.

– بكالوريوس في (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة)

– 4 سنوات خبرة في مجال التسويق أو العلاقات العامة أو غيرها من مجالات التسويق.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

7 – خبير قانوني للاندماج والاستحواذ.

– بكالوريوس في تخصص القانون.

– 5 سنوات خبرة في منظمة قانونية أو قسم قانوني.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

8 – خبير البنية التحتية. (وظيفتان)

– بكالوريوس في”علوم حاسب، تكنولوجيا المعلومات، هندسة اتصالات”

– 5 سنوات خبرة في مجال تصميم الدوائر / النظام / البنية التحتية.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/08/19هـ الموافق بالميلادي 2022/03/22م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع شركة الاتصالات السعودية – (اضغط هنا).

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