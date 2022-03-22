الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“تاسي” يغلق مرتفعًا بنحو 49 نقطة

“تاسي” يغلق مرتفعًا بنحو 49 نقطة
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 49.76 نقطة ليقفل عند مستوى 12881.45 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات النهدي، وتكوين، والمواساة، وبتروكيم، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عطاء، والتأمين العربية، والدواء، وتنمية، ودور الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 14.50% و3.69%.

فيما كانت أسهم شركات النهدي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات النهدي، والراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 223.44 نقطة ليقفل عند مستوى 24442.06 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 560 ألف سهم تقاسمتها 3575 صفقة.

مواد ذات صلة

بلومبيرج: شركات عالمية تؤجل صفقات بـ25 مليار دولار بسبب الأزمة الأوكرانية

بلومبيرج: شركات عالمية تؤجل صفقات بـ25 مليار دولار بسبب الأزمة الأوكرانية

مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 12831 نقطة

مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 12831 نقطة

أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية

أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية

«موتوا بغيظكم».. بعد الإعلان عن أرباح «أرامكو» مليشيا الحوثي أطلقت إرهابها؟

«موتوا بغيظكم».. بعد الإعلان عن أرباح «أرامكو» مليشيا الحوثي أطلقت إرهابها؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>