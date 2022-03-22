هبوط أسعار النفط بأكثر من 1%.. برنت يسجل 114 دولارًا للبرميل

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عادت أسعار النفط للهبوط مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها مساء أمس الاثنين، وصباح اليوم إلى 119 دولارًا للبرميل.

وتراجعت الأسعار وسط مخاوف في الإمدادات بالأسواق بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا بنحو 1.4% إلى 114 دولاراً للبرميل، وفقًا لـ”العربية”.

وتراجعت أيضا العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.82% لتصل إلى 107.8 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت في بداية تداولات اليوم بنسبة 2.13% إلى 112.31 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار البترول خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء مفاوضات روسية أوكرانية.

وتراجعت بعدها عقود النفط في الأسواق العالمية للأسبوعين الأخيرين على التوالي بنهاية جلسات التداول، الجمعة 18 مارس، حيث أنهى كلا العقدين القياسيين خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي” الأسبوع على انخفاض بحوالي 4%.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل أكثر 30 يومًا تقلبًا في أسعار النفط منذ يونيو 2020.