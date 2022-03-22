افتتاح أول مسجد في شمال ولاية تسمانيا الأسترالية

تواصل – فريق التحرير:

تحتفل الجاليةُ الإسلامية بافتتاح أول مسجد شمال ولاية تسمانيا الأسترالية، مؤكدة أن افتتاح المسجد الجديد يعتبر إنجازًا كبيرًا وحلمًا قد تحقق للمجتمع الإسلامي شمال الولاية.

وأوضح إمام المصلين الدكتور مصطفى سليم، أن الجالية الإسلامية في تسمانيا كانت حريصة على نشر نبذه تعريفيه عن أنشطة المسجد الجديد لأفراد المجتمع قبل بنائه، بهدف ترك أثر إيجابي عن المسجد والمسلمين في المنقطة.

وأضاف أن المسجد يتكون من قاعة كبيرة للصلاة ومكتبة، وقاعة اجتماعية ومطبخ لتحضير وتقديم الطعام، ومساحة خضراء خارج المسجد.

وأشار إلى أن الجالية الإسلامية في مدينة “لونسيستون” بولاية تسمانيا، كانت حتى وقت قريب تصلي في غرفة مخصصة لصلاة بجامعة تسمانيا، مع أن الغرفة كانت مخصصة لطلاب الجامعة المسلمين.

وفي وقت سابق شهِدت ولاية فيكتوريا إعادةَ افتتاح مسجد مدينة شيبارتون بعد اكتمال عملية تجديده وتحويله إلى مركز إسلامي متكامل، حسب ” شبكة الألوكة”.

يذكر أن عدد المسلمين في أستراليا، يقدر بـ 604 ألف شخص بنسبة 2.6 % من اجمالي عدد السكان.

ووصل الإسلام إلى أستراليا لأول مرة عبر القوارب الإندونيسية التي جاءت لأغراض تجارية، حيث استقر بعض التجار وتزوجوا وأقاموا بين السكان الأصليين.