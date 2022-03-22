الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

افتتاح أول مسجد في شمال ولاية تسمانيا الأسترالية

افتتاح أول مسجد في شمال ولاية تسمانيا الأسترالية
0

تواصل – فريق التحرير:

تحتفل الجاليةُ الإسلامية بافتتاح أول مسجد شمال ولاية تسمانيا الأسترالية، مؤكدة أن افتتاح المسجد الجديد يعتبر إنجازًا كبيرًا وحلمًا قد تحقق للمجتمع الإسلامي شمال الولاية.

وأوضح إمام المصلين الدكتور مصطفى سليم، أن الجالية الإسلامية في تسمانيا كانت حريصة على نشر نبذه تعريفيه عن أنشطة المسجد الجديد لأفراد المجتمع قبل بنائه، بهدف ترك أثر إيجابي عن المسجد والمسلمين في المنقطة.

وأضاف أن المسجد يتكون من قاعة كبيرة للصلاة ومكتبة، وقاعة اجتماعية ومطبخ لتحضير وتقديم الطعام، ومساحة خضراء خارج المسجد.

وأشار إلى أن الجالية الإسلامية في مدينة “لونسيستون” بولاية تسمانيا، كانت حتى وقت قريب تصلي في غرفة مخصصة لصلاة بجامعة تسمانيا، مع أن الغرفة كانت مخصصة لطلاب الجامعة المسلمين.

وفي وقت سابق شهِدت ولاية فيكتوريا إعادةَ افتتاح مسجد مدينة شيبارتون بعد اكتمال عملية تجديده وتحويله إلى مركز إسلامي متكامل، حسب ” شبكة الألوكة”.

يذكر أن عدد المسلمين في أستراليا، يقدر بـ 604 ألف شخص بنسبة 2.6 %  من اجمالي عدد السكان.

ووصل الإسلام إلى أستراليا لأول مرة عبر القوارب الإندونيسية التي جاءت لأغراض تجارية، حيث استقر بعض التجار وتزوجوا وأقاموا بين السكان الأصليين.

مواد ذات صلة

بريطانيا تُعلن سحب ترخيص محطة RT الروسية

بريطانيا تُعلن سحب ترخيص محطة RT الروسية

بعد عامين من قيود كورونا.. أستراليا ترفع الحظر عن السفن السياحية في أبريل

بعد عامين من قيود كورونا.. أستراليا ترفع الحظر عن السفن السياحية في أبريل

أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

قرار عاجل من أستراليا واليابان ضد عشرات المسؤولين في روسيا

قرار عاجل من أستراليا واليابان ضد عشرات المسؤولين في روسيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة