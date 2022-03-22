لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

* المسميات الوظيفية:-

1- مهندس حاسب آلي مساعد.

– درجة البكالوريوس في “هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات”.

– حديث التخرج “ألا يكون قد مضى على تخرجه من البكالوريوس مدة تزيد عن سنتين”.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

2- مدير مشروع.

– بكالوريوس أو ماجستير في تخصص”الهندسة، الحاسب الآلي”.

– 3 سنوات كحد أدنى لحملة البكالوريوس، “خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع”.

– سنة واحدة كحد أدنى لحملة الماجستير في مكاتب إدارة المشاريع.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ادارة المشاريع الاحترافية (PMP).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3- أخصائي تطوير تنظيمي.

– درجة البكالوريوس في تخصص، “إدارة موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة”.

– 6 سنوات كحد أدنى في إدارة الموارد البشرية منها خبرة لا تقل عن ثلاثة (3) سنوات في التطوير التنظيمي، بعد الحصول على المؤهل.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

4- محلل أول تطوير تنظيمي.

– درجة البكالوريوس في تخصص، “إدارة موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة”.

– 3 سنوات كحد أدنى في التطوير التنظيمي، بعد الحصول على المؤهل.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

5- محلل أول حماية البيانات الشخصية.

– درجة البكالوريوس في تخصص، “الحاسب الآلي، نظم المعلومات الإدارية”

– 3 سنوات كحد أدنى في المجالات ذات العلاقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

6- محلل عمليات وجودة.

– بكالوريوس أو ماجستير في تخصص، “الهندسة، الحاسب الآلي، الجودة”.

– سنه واحدة كحد أدنى في إدارة التميز المؤسسي أو الجودة أو تطوير العمليات.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة Certification Six Sigma Black Belt (CSSBB).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

7- محلل أول اتاحة بيانات.

– درجة البكالوريوس في تخصص، “الحاسب الآلي، نظم المعلومات الإدارية”.

– 3 سنوات كحد أدنى في المجالات ذات العلاقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

* موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/08/19هـ الموافق بالميلادي 2022/03/22م، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

* طريقة التقديم:-

عبر موقع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

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