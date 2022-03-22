لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
* المسميات الوظيفية:-
1- مهندس حاسب آلي مساعد.
– درجة البكالوريوس في “هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات”.
– حديث التخرج “ألا يكون قد مضى على تخرجه من البكالوريوس مدة تزيد عن سنتين”.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
2- مدير مشروع.
– بكالوريوس أو ماجستير في تخصص”الهندسة، الحاسب الآلي”.
– 3 سنوات كحد أدنى لحملة البكالوريوس، “خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع”.
– سنة واحدة كحد أدنى لحملة الماجستير في مكاتب إدارة المشاريع.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ادارة المشاريع الاحترافية (PMP).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- أخصائي تطوير تنظيمي.
– درجة البكالوريوس في تخصص، “إدارة موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة”.
– 6 سنوات كحد أدنى في إدارة الموارد البشرية منها خبرة لا تقل عن ثلاثة (3) سنوات في التطوير التنظيمي، بعد الحصول على المؤهل.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
4- محلل أول تطوير تنظيمي.
– درجة البكالوريوس في تخصص، “إدارة موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة”.
– 3 سنوات كحد أدنى في التطوير التنظيمي، بعد الحصول على المؤهل.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
5- محلل أول حماية البيانات الشخصية.
– درجة البكالوريوس في تخصص، “الحاسب الآلي، نظم المعلومات الإدارية”
– 3 سنوات كحد أدنى في المجالات ذات العلاقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
6- محلل عمليات وجودة.
– بكالوريوس أو ماجستير في تخصص، “الهندسة، الحاسب الآلي، الجودة”.
– سنه واحدة كحد أدنى في إدارة التميز المؤسسي أو الجودة أو تطوير العمليات.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة Certification Six Sigma Black Belt (CSSBB).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
7- محلل أول اتاحة بيانات.
– درجة البكالوريوس في تخصص، “الحاسب الآلي، نظم المعلومات الإدارية”.
– 3 سنوات كحد أدنى في المجالات ذات العلاقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
* موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/08/19هـ الموافق بالميلادي 2022/03/22م، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.
* طريقة التقديم:-
عبر موقع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: