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الخارجية الروسية تدعو واشنطن للتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الخارجية الروسية تدعو واشنطن للتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الخارجية الروسية واشنطن إلى التوقف عن تهديداتها وإمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن تصريحات بايدن السلبية عن بوتين غير مسؤولة، وفقًا لـ”العربية”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هناك 360 ألف شخص دخلوا أراضيها من أوكرانيا منذ 18 فبراير.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل دعمها في مواجهة الغزو الروسي. وتبلغ قيمة الحزمة الجديدة، التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، مليار دولار وتشمل “أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد”، وأكد بايدن على دعم الولايات المتحدة “غير المسبوق” لحليفتها في حربها مع روسيا

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 10 ملايين لاجئ أوكراني فروا من الحرب.

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