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وزير النقل الروسي: فقدنا 78 طائرة من أسطولنا بسبب العقوبات

وزير النقل الروسي: فقدنا 78 طائرة من أسطولنا بسبب العقوبات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير النقل الروسي اليوم، أن موسكو فقدت 78 طائرة من أسطولها بسبب العقوبات المفروضة عليها من الغرب.

وأوضح أن نحو 78 طائرة من الأسطول الجوي المدني تم احتجازها في الخارج، مؤكدًا أنه تم إضافة 800 طائرة إلى أسطولنا كانت تستأجرها شركات روسية.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، دول الناتو من اتخاذ خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدًا أن العلاقة مع الولايات المتحدة على حافة الانقطاع، أن واشنطن لن تؤثر إيجابيًا على أوكرانيا، مطالبًا الولايات المتحدة بالتوقف عن خلق تهديدات لروسيا والتأثير على كييف.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني، أن هجوم القوات الروسية على العاصمة كييف سيكون انتحارًا، داعيًا روسيا للسماح بوصول المساعدات لماريوبول المحاصرة وللمدنيين بالمغادرة.

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية تركز جهودها الآن على إجلاء المدنيين من ماريوبول ولم نتفق مع الروس بشأن ممرات جديدة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تمنع وصول الإمدادات الإنسانية إلى مدينة خيرسون.

وأكد أن روسيا ارتكبت أخطاء فادحة في حربها ضد أوكرانيا وتقييمها لقدرات الطرفين كانت خاطئة، لافتًا على أنه بإمكان حلف النيتو تقييم مخاطر ما تقوم به روسيا والتدخل بشكل أكثر فعالية.

فيما طالب عمدة مدينة بوريسبيل يوصي بنقل المدنيين لمكان آمن لتوفير ظروف مناسبة لعمل القوات.

وكانت صور الأقمار الصناعية أظهرت أضرارًا واسعة بالمباني السكنية والمناطق الصناعية في ماريوبول وكييف وتشيرنيهيف.

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