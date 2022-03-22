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تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن نحر زوجته بـ”سكين” وطعنها حتى الموت

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن نحر زوجته بـ”سكين” وطعنها حتى الموت
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم).

أقدم / عبد الله بن عيد بن بخيت الحسيني –سعودي الجنسية –على قتل زوجته نجاح بنت بخيتان بن بخيت الصاعدي وذلك بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور ، فقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني عبد الله بن عيد بن بخيت الحسيني اليوم الثلاثاء 19 /8/ 1443هـ الموافق 22 /3/ 2022م بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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